Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 11-13 сентября 2023 года.

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

11.09.23. г Горняк с 13-00 до 17-00 ул.Стадионная(чет 2-28), ул.Садовая(12, 35), ул.Ленинградская(чет 2-18), ул.Больничная(чет 2-16), ул.Новая(1-13), ул.Путевая(1-10), ул.Калинина(неч 1-9) ул.Садовая(неч 27-33), ул.Ленинградская(20) ул.Калинина(11, 11а, 11б, 13-17), пер.Орловский(1-5а), дет.Сад МСО ул.Калинина(чет 8-44), ул.Мамонтова(1-12), ул.Алтайская(1-15), ул.Ломоносова(1-13), ул.Гоголя(1-17), ул.Пушкина(чет 24-30), ул.Садовая(26, 37, 39), РАЙПО(база), ж/д тупик . ул.Горького(1-14), ул.Шахтерская(чет 2-34), ул.Шахтерская(неч 1-19), ул.Восточная(неч 23-41), ул.Садовая(32 ) м.Анюта, котельная №23, ул.Фабричная(неч 3-27, 29-35) чет (2-24а), почта ул.Станционная(неч 1, 1а), Д/с Ромашка, ул Дальняя (3-5), (4-6) – неч(1-2),(12-14) ул.Вокзальная(чет 2-56),фабричная 1а, 1б.ул.Вркзальная(неч 1-17/1). ул Титова чет(2-12) неч(1-21) пер Станционный 1а, 1в, ул.Фабричная(чет 26-38), ул.Станционная(чет 2-4), ул.Мира(1-10), м Магазин ул.Вокзальная(чет 22-56), ул.Вркзальная(неч 17/2-49), ул.Станционная(6-8), м Тип топ ул.Дорожная(1-7), ул.Фестивальная(неч 1-9а-чет 12).Дорожная 6, ул.Фестивальная(чет 8-18), ул.Фестивальная(неч 11-19), ул.Садовая 46, ул.Титова(16-18) Дорожная -8, Чермет. МТС Таможня,Водоконал,Рембаза,Казросконтракт.ДРСУ, Погран застава,. ул.Заводская (1,3,5), ул.Строительная (2,4,5а,6,8,10,12), КНС, ИП Перов, Автомойка. КНС, ул.Строительная (1а,3а), (Пекарня,магазин ул.Заводская (2,4,6,8,9,9а,10,11,12,13,13а,14,16,18, 1а,3а,7,7а),ул.Полевая (1,3,5,7,9,11,13), ул.Заречная (2,3,3а,4,5,6,7,8,9,10,12,14), к.Смак, м.Автозапчасти, гаражи. котельная №20, ул.Автомобилистов(1,3), ул.Элеваторная(чет 2-26), ул.Комсомольская(61-67) м-н Асорти, , котельная 22. ул.Автомобилистов(5-9), ул.Элеваторная(5-32а), ул.Солнечная(1-12), ул.Юбилейная(1-11), ул Береговая, ул Каменная, АБЗ.

12.09.23. г Горняк с 09-00 до 12-00. автостанция, м.Ассорти, АЗС(Магробян), АЗС(Озон), ГАЗС, мойка (мой сам).

13.09.23. п Ремовка с 10-00 до 17-00 ул.Комарова неч (1-9), администрация, ср.школа водонапорная башня ул.Гагарина 20 ДК, Дом престарелых пекарня ул.Гагарина (22-38), ФАП, ул.Гагарина (8-16) ул.Емцева ул.Логвина, ул.Комарова чет(6-36), ул.Комарова неч(11-43), ул.Советская неч(1-7), ул.Советская чет (2-10)

14.09.23. п Масалиха с 09-00 до 16-00 ул.Фабричная, ул.Пролетарская, ул.Школьная ул.Строительная, ЖКУ (скважина)

15.09.2023. г Горняк кратко временное с 09-00 до 09-30 и c 15-30 до 16-00 ул.Стадионная(чет 2-28), ул.Садовая(12, 35), ул.Ленинградская(чет 2-18), ул.Больничная(чет 2-16), ул.Новая(1-13), ул.Путевая(1-10), ул.Калинина(неч 1-9) ул.Садовая(неч 27-33), ул.Ленинградская(20) ул.Калинина(11, 11а, 11б, 13-17), пер.Орловский(1-5а), дет.Сад МСО ул.Калинина(чет 8-44), ул.Мамонтова(1-12), ул.Алтайская(1-15), ул.Ломоносова(1-13), ул.Гоголя(1-17), ул.Пушкина(чет 24-30), ул.Садовая(26, 37, 39), РАЙПО(база), ж/д тупик . ул.Горького(1-14), ул.Шахтерская(чет 2-34), ул.Шахтерская(неч 1-19), ул.Восточная(неч 23-41), ул.Садовая(32 ) м.Анюта, котельная №23, ул.Фабричная(неч 3-27, 29-35) чет (2-24а), почта ул.Станционная(неч 1, 1а), Д/с Ромашка, ул Дальняя (3-5), (4-6) – неч(1-2),(12-14) ул.Вокзальная(чет 2-56),фабричная 1а, 1б.ул.Вркзальная(неч 1-17/1). ул Титова чет(2-12) неч(1-21) пер Станционный 1а, 1в, ул.Фабричная(чет 26-38), ул.Станционная(чет 2-4), ул.Мира(1-10), м Магазин ул.Вокзальная(чет 22-56), ул.Вркзальная(неч 17/2-49), ул.Станционная(6-8), м Тип топ ул.Дорожная(1-7), ул.Фестивальная(неч 1-9а-чет 12).Дорожная 6, ул.Фестивальная(чет 8-18), ул.Фестивальная(неч 11-19), ул.Садовая 46, ул.Титова(16-18) Дорожная -8, Чермет. МТС Таможня,Водоконал,Рембаза,Казросконтракт.ДРСУ, Погран застава,

15.09.23. г. Горняк с 09-00 до 16-00. ул.Заводская (1,3,5), ул.Строительная (2,4,5а,6,8,10,12), КНС, ИП Перов, Автомойка. КНС, ул.Строительная (1а,3а), (Пекарня,магазин ул.Заводская (2,4,6,8,9,9а,10,11,12,13,13а,14,16,18, 1а,3а,7,7а),ул.Полевая (1,3,5,7,9,11,13), ул.Заречная (2,3,3а,4,5,6,7,8,9,10,12,14), к.Смак, м.Автозапчасти, гаражи. котельная №20, ул.Автомобилистов(1,3), ул.Элеваторная(чет 2-26), ул.Комсомольская(61-67) м-н Асорти, , котельная 22. ул.Автомобилистов(5-9), ул.Элеваторная(5-32а), ул.Солнечная(1-12), ул.Юбилейная(1-11), ул Береговая, ул Каменная, АБЗ.

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.

Благодарим за понимание!