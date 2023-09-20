Внимание, розыск! - ГОРНЯК22

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Внимание, розыск!

ГОРНЯК2201 mins

Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сегодня в 14 часов 15 минут в городе Барнауле, на ул. Радужная, в районе дома № 97, совершил наезд на ребенка.

Предварительно установлено, что мужчина 1983 года рождения после ДТП бросил автомобиль «Тойота Королла», в данный момент может передвигаться на автомобиле ВАЗ-2121 «Нива» белого цвета, государственный регистрационный номер Е822СУ54. По предварительным данным, выехал из поселка Октябрьского.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о происшествии, просьба обратиться в полицию по телефонам: 102, 391-645 (дежурная часть УМВД России по г. Барнаулу); 393-554, 393-605 (дежурная часть ГИБДД), либо сообщить информацию в любой отдел полиции.

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