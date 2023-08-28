Волонтёры-поисковики и региональный Следственный комитет заключили соглашение о сотрудничестве

Следственное управление СК России по Алтайскому краю и региональный добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» заключили соглашение о взаимодействии.

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Как сообщают в следственном управлении Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, соглашение с отрядом «ЛизаАлерт» заключено для повышения эффективности розыска без вести пропавших людей, в том числе детей. Подразумевает оно не только совместный поиск, но и проведение общих совещаний, семинаров, практических занятий по обмену опытом, организацию профилактических мероприятий.

По сути, сейчас редкий розыск людей, особенно ушедших из дома детей, заблудившихся в лесу пенсионеров-грибников, проходит без участия волонтёров отряда. Для чего тогда нужно соглашение, если система и так работает?

«Документ придаёт нашим взаимоотношениям со следственным управлением юридический статус, — поясняет Диана Круглова, координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Алтайскому краю. — Он позволит устранить недопонимания, если они возникают, даст больший функционал волонтёрам. Сейчас, надеюсь, многие вопросы взаимодействия будут решаться оперативно».

За первое полугодие 2023 года волонтёры отряда «ЛизаАлерт» приняли участие в 139 поисковых мероприятиях, проводимых на территории края, из них 70 — поиск детей. В подавляющем большинстве случаев дети разысканы в кратчайшие сроки.

Алтайский край не первый регион, где между волонтёрами и следственным управлением заключено подобное соглашение, опыт других уже доказал его пользу.

Эффективная работа

Когда поступает информация о пропавшем ребёнке или заплутавшем грибнике, схема поиска выглядит так: волонтёры прочёсывают местность, ищут человека, его вещи или другие артефакты, которые позволяют сказать, что исчезнувший здесь был. Следователи работают с родственниками, проверяют, нет ли в пропаже криминальной составляющей, полицейские ищут свидетелей, изучают записи видеокамер. Эта схема уже не раз показала свою эффективность. Последний пример — поиск пропавшей девочки в Тогульском районе. Вместе с родителями она отправилась туда к родственникам, во время прогулки по окрестностям ушла в неизвестном направлении.

Нашли ребёнка в лесу волонтёры, но вектор поиска удалось установить благодаря правоохранителям, которые нашли свидетеля. Он и сообщил, что видел ребёнка на перекрёстке и указал направление, по которому шла девочка. Ну а на этой неделе благодаря слаженным действиям всех служб и поисковиков в лесу около села Троицкое нашли 82-летнюю женщину и её шестилетнюю внучку, которые ушли за грибами и заблудились. С учётом установившихся холодных ночей эти истории могли закончиться трагически, если бы поиски затянулись.

Участвуют волонтёры в поисках людей, исчезновение которых может носить и криминальный характер, — так было в январе в деле об убийстве жительницы Барнаула, замаскированном под безвестное исчезновение. Убийца, её бывший супруг, подал заявление о пропаже горожанки. Благодаря слаженной работе оперативных служб, следователей и волонтёров правоохранителям удалось быстро установить истину.

Но, по словам Дианы Кругловой, в некоторых случаях следователи могут не допустить волонтёров к поиску — если ситуация может представлять опасность самим членам отряда или широкий круг участников может помешать следствию.

Не упустить время

Как говорит старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Алтайскому краю подполковник юстиции Станислав Зиястинов, тема пропавших людей актуальна всегда, ежедневно эти сообщения фигурируют в сводках правоохранителей.

По словам Станислава Зиястинова, в основном исчезновение людей в регионе носит бытовой характер. Летом пропадают грибники, зимой по лесам плутают лыжники. Детям свойственно теряться круглый год, в основном они заигрываются и забывают вовремя вернуться домой либо уходят в знак протеста или из-за сложных взаимоотношений с родителями. Нередко приходится искать и людей с деменцией, потерявших память или способность ориентироваться в пространстве.

«Когда поступает такое сообщение, в первую очередь следователи изучают последнее достоверное место, где был человек. Нужно убедиться, что нет криминальной составляющей, изымаются предметы и объекты, на которых может быть обнаружена следовая информация», — рассказывает следователь-криминалист СК.

По мнению Станислава Зиястинова, в Барнауле, большом городе, где много людей, камер видеонаблюдения и других новейших технологий, пропасть бесследно крайне сложно. В основном с исчезновениями на длительный срок правоохранители сталкиваются в районах, небольших сёлах. Когда человека долго нет, после проведения доследственной проверки, как правило, возбуждается уголовное дело по ст. 105 УК РФ — убийство. Близких потерявшегося это всегда пугает, но на самом деле это не говорит о том, что с человеком произошло что-то страшное. Станислав Зиястинов поясняет, что возбужденное дело даёт более широкие полномочия следователям и разыскным подразделениям полиции, что позволяет работать более эффективно.

Одно из распространённых мнений — то, что обращаться с заявлением о пропаже человека можно только на третьи сутки.

«Это никогда не было нигде законодательно прописано, и руководствоваться таким правилом нельзя, — говорит Зиястинов. — Родители, как правило, обращаются в полицию тут же, но и если пропал взрослый человек, начать поиски тоже необходимо оперативно. Чем раньше поступит заявление, тем меньше времени будет упущено».

Следователь СК рекомендует обратившимся в этом случае максимально содействовать правоохранителям, постараться как можно лучше вспомнить круг общения исчезнувшего, любой нюанс может помочь.

Грибникам и любителям прогулок по лесу волонтёры советуют не отправляться туда в одиночку, особенно в незнакомую местность. Оставьте на карте в смартфоне отметку в районе захода в лес — так будет проще найти дорогу обратно. Если заблудились, сообщайте об этом немедленно, не пытайтесь выбраться самостоятельно, не паникуйте, берегите силы.

Ну а чтобы вас не объявили в розыск, сообщайте близким о своём местонахождении и перемещениях, предупреждайте, что у вас может разрядиться телефон и какое-то время вы будете без связи.

ВБ

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