Волонтёрское движение НАДЕЖДА, или как жители Горняка и района помогают нашим бойцам

Сегодня волонтёрское движение “Надежда”- некоммерческое объединение, основной задачей которого является помощь нашим землякам на СВО

В “движении”Надежде” сейчас несколько основных организаторов. Это люди разных профессий и возрастов. Ольга, Наталья, Ирина Ивановна- все они с добротой и желанием помочь каждый день вносят свой посильный вклад в помощь нашим солдатам.



Все началась с создания чата в мессенджере. Когда пришли первые повестки и первые наши ребята ушли, Ольга приняла решение создать чат в мессенджере и назвать его просто “Мой солдат”. Тогда, 26 сентября 2022 года, никто еще не задумывался о каком-либо статусе своего сообщества, целью было одно: объединить матерей, жен, родственников ребят, ушедших на СВО. В этот период все были растеряны, не знали, что делать, общение в группе стало для многих глотком свежего воздуха. Помогали, чем могли, семьям военных.

А затем по стране пошло движение, запущенное ТОС № 1 Октябрьского района Самары в декабре 2022 года, которое получило название «Тепло — солдату», целью которого было своими руками из доступных материалов создавать блиндажные (или окопные) свечи для наших бойцов.

Тогда несколько человек (это Ольги, Татьяны Алексеевны, Ирины Ивановны) взяли на себя инициативу по вовлечению населения Горняка в это движение. И люди откликнулись! Кто-то делала свечи дома, кто-то организовывался большими или маленькими компаниями на квартире, в Доме Культуры, участвовали даже дети.

Именно в это время и сформировалась идея о создании волонтёрского движения “Надежда” со своим офисом и организаторами. В первую очередь девчата обратились к главе города, Журбе Сергею Викторовичу, он и согласовал получение волонтерами своего кабинета в ДК Островском.

На фотографиях Ирина Ивановна Ушкова, Наталья Астанина и Ваня Пешехонов- позывной Композитор, после благотворительного концерта в Горняке

Девчата в большой серьёзно относятся к отчетности, все добровольные пожертвования скрупулёзно записываются и практически мгновенно публикуются в чате “Мой солдат” (нажмите, чтобы вступить).

Все закупки для солдат производились по-хозяйски, с учётом соотношения цена/качество.

Организаторы движения “Надежда” с особой теплотой рассказывают про людей, совершенно искренне помогающих в сборе средств. Часто встречаются неравнодушные без возможности помочь финансово. И тогда в дело идут теплые носочки, мёд, засолки и прочие бытовые радости.

С отправкой товара очень часто помогают наши предприниматели: Лиля Павловна Тищенко и Дубцова Наталья, Иван (позывной Композитор), постоянный участник сборов Сергей Викторович Журба. И это малая толика имен, что живут и действуют во благо наших парней, наших земляков, защищающих страну.