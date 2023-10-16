Встречайте юного горняцкого видеографа- Полина Бастракова о Неверовском месторождении

Новости ГорнякПрирода Локтевского районаВстречайте юного горняцкого видеографа- Полина Бастракова о Неверовском месторождении редактор ГОРНЯК225 часов спустя5 часов спустя01 минуты Бастракова Полина, ученица МБОУ «СОШ №2» г.Горняка представляет вашему вниманию видеосюжет «Путешествие по Дну Древнего моря» (Неверовское месторождение известняков). Похожее Навигация по записям Предыдущая: Унесённые «Бураном». Хоккеисты «Динамо-Алтая» на выезде уступили команде из Воронежа – 1:5Далее: Унесённые «Бураном». Хоккеисты «Динамо-Алтая» на выезде уступили команде из Воронежа – 1:5 Добавить комментарий Отменить ответДля отправки комментария вам необходимо авторизоваться.