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Второй этап благоустройства завершается в барнаульском парке «Юбилейный»

ГОРНЯК2201 минуты

Здесь начали посадку деревьев.

Источник фото: Администрация Барнаула

Накануне подрядчик приступил к посадке деревьев в барнаульском парке «Юбилейный», пишет мэрия . Его благоустройство проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Специалисты высадят 70 берез, а также молодые рябины и черемуху – по 50 штук, вязы, липы и ели. Напомним, что в прошлом году в парке уже высадили около 500 зеленых насаждений.

«Многие деревья в парке уже достаточно старые и требуют сноса, но при этом важно не просто убирать их, но и восполнять взамен новыми, дополняя определенными видами. Очень радует, что высаженные в прошлом году деревья прижились достаточно хорошо», — поделилась председатель общественного совета парка Любовь Бельдеева.

Кроме того, на этой неделе планируется установка туалетного модуля. Велобеговые дорожки и пешеходные связи уже сделаны, смонтировано освещение и видеонаблюдение.

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