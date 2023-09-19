Здание главы ДНР в центре Донецка попало под обстрел - ГОРНЯК22

Фото: кадр видео t.me/mash_donbass

На кадрах очевидцев видно, что здание администрации главы ДНР загорелось, оттуда идет густой дым. Источники сообщают о пострадавших

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по центру Донецка, сообщает РИА Новости .

По данным источника, ракеты попали в администрацию главы ДНР на улице Пушкина, но оно получило незначительные повреждения.

Между тем по информации Telegram-канала Mash , минимум два человека пострадали при обстреле Донецка.

16 сентября Вооруженные силы Украины обстреливали Донецк, Светлодарск и Горловку, писал в своем Telegram-канале врио главы республики Денис Пушилин. Было зафиксировано 39 обстрелов территории.

Ранее стало известно, что Украина объявила об эвакуации семей с детьми из некоторых населенных пунктов Херсонской области, подконтрольных Киеву.

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