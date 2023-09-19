Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

Здание главы ДНР в центре Донецка попало под обстрел - ГОРНЯК22
19.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Спорт
Вадим Артемьев – победитель всероссийских юношеских соревнований в Оренбурге памяти Виктора Черномырдина
Спорт
«До конца исполнил долг перед Родиной»: ветеран Афганистана Юрий Богданов о Евгении Новикове
Спорт
Грядет резкое похолодание. Когда в Алтайском крае закончится бабье лето
Бизнес
Создать клиентскую базу и увеличить свой доход: в центре «Мой бизнес» завершилась образовательная программа по работе с клиентской базой
Бизнес
Бийский лесхоз стал очередным участником нацпроекта по производительности труда
Бизнес
Фондом содействия инновациям начат отбор в рамках конкурса «Внедрение – Искусственный интеллект»

Коллекция категорий

Бизнес114 News
Здоровье126 News
Новости Алтай956 News
Новости Горняк188 News
Образование122 News
Общество219 News
Объявления78 News
Политика178 News
Спорт152 News
Платим за интересные новости!
объявления

Здание главы ДНР в центре Донецка попало под обстрел

ГОРНЯК2201 mins

Фото: кадр видео t.me/mash_donbass

На кадрах очевидцев видно, что здание администрации главы ДНР загорелось, оттуда идет густой дым. Источники сообщают о пострадавших

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по центру Донецка, сообщает РИА Новости .

По данным источника, ракеты попали в администрацию главы ДНР на улице Пушкина, но оно получило незначительные повреждения.

Между тем по информации Telegram-канала Mash , минимум два человека пострадали при обстреле Донецка.

16 сентября Вооруженные силы Украины обстреливали Донецк, Светлодарск и Горловку, писал в своем Telegram-канале врио главы республики Денис Пушилин. Было зафиксировано 39 обстрелов территории.

Ранее стало известно, что Украина объявила об эвакуации семей с детьми из некоторых населенных пунктов Херсонской области, подконтрольных Киеву.

Источник

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

Добавить комментарий

Похожие новости