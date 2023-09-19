Здание главы ДНР в центре Донецка попало под обстрел - ГОРНЯК22

Здание главы ДНР в центре Донецка попало под обстрел
Фото: кадр видео t.me/mash_donbass
На кадрах очевидцев видно, что здание администрации главы ДНР загорелось, оттуда идет густой дым. Источники сообщают о пострадавших
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по центру Донецка, сообщает РИА Новости .
По данным источника, ракеты попали в администрацию главы ДНР на улице Пушкина, но оно получило незначительные повреждения.
Между тем по информации Telegram-канала Mash , минимум два человека пострадали при обстреле Донецка.
16 сентября Вооруженные силы Украины обстреливали Донецк, Светлодарск и Горловку, писал в своем Telegram-канале врио главы республики Денис Пушилин. Было зафиксировано 39 обстрелов территории.
Ранее стало известно, что Украина объявила об эвакуации семей с детьми из некоторых населенных пунктов Херсонской области, подконтрольных Киеву.