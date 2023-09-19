Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в горах Алтая - ГОРНЯК22

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В конце июля в этом же районе уже было похожее землетрясение. Этот очаг сейсмоактивности сохраняется в регионе почти 20 лет

В 240 км к юго-юго-востоку от Горно-Алтайска в ночь на 19 сентября сейсмологи зафиксировали землетрясение, сообщил ” Интерфакс ” со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 1:56, находился в Кош-Агачском районе примерно в 46 км западнее поселка Бельтир.

Интенсивность сейсмособытия в эпицентре составила 4,3 балла по шкале MSK-64, магнитуда — 3,6.

Вечером 31 июля в Республике Алтай также было землетрясение в этом районе .

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