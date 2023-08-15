Жалость — это всегда одно и то же чувство, чувствуешь ли ты ее к животному, к человеку или к мухе (Лев Толстой).

В последнее время в социальных сетях появляется информация о том, что дети издеваются над животными или даже убивают их.



Например, вопиющий случай произошёл в нашем маленьком городке в районе Кучияк 7 августа. У жительницы ул. Улалушинская прямо со двора дома малолетние ублюдки украли кота и убили, размозжив ему голову. Затем выбросили в мусорку. Всё это видели другие дети, они и сообщили о случившемся хозяйке убитого котика. Женщина, чтобы убедиться, что это правда, отправилась к контейнеру, из которого собственными руками вытащила безжизненное тельце своего любимого пушистого питомца, жестоко убитого детьми!



Это был её ласковый и добродушный Каспер!



Давайте честно признаем: вы, читая новости о том, что где-то какие-то дети замучили или забили насмерть животное, в лучшем случае повозмущаетесь, понегодуете, посокрушаетесь о судьбе невинноубиенной кошечки-собачки, и продолжите дальше заниматься своими повседневными делами.



Так ведь?



И это очень страшно, люди!!! Прекратите отсиживаться в стороне, прекратите молчать и думать, что вас это никогда не коснётся!

Пока малолетние отморозки будут безнаказанно продолжать убивать животных, ваши дети, и вы сами, не сможете быть в безопасности. Завтра эти самые выродки и ублюдки придут убивать вас, потому что это уже не люди, а монстры, не ведающие жалости и сострадания, не способные чувствовать чужую боль и мучения!

Или вы думаете, что отсидитесь за стенами своих домов и квартир, за экранами своих гаджетов, спешно перелистывая очередной пост об убийцах-живодерах, дабы не разрушать свою тонкую и ранимую душевную организацию? Не выйдет!

Рано или поздно вам и вашим детям придётся выйти на улицу, в толпу монстров, жаждущих крови и убийств. Монстров, которым вы сами позволили вырасти, окрепнуть, обнаглеть и распоясаться посредством вашего равнодушия, трусости, молчания, инертности, принципа #мояхатаскраю!



Однозначно, агрессия детей к животным обусловлена тем, как к животным относятся родители, либо какими-то специфическими психологическими проблемами воспитания и развития.

Ребёнок не может родиться злым, жестокое отношение к животным формируется в той среде, в которой ребёнок растёт и воспитывается.

Если ребёнку нравится причинять боль любому живому существу, если страдания и смерть любого живого существа для него – повод для торжества и радости, то он морально готов к мучению и убийству человека. А если он этого пока не делает, то исключительно из страха наказания. А как только появится возможность безнаказанно проявить жестокость к себе подобному, то рано или поздно он её реализует!



И пока вы молчите, пока не предпринимаете никаких мер по защите животных от рук малолетних живодеров, пока не бьете в колокола всех инстанций, они превратятся во взрослых живодеров!

И тогда на месте несчастного Каспера с размозженной головой может оказаться ваш ребёнок, который встретится на пути у этих отмороженных убийц!



Автор Любовь Буракова (https://vk.com/wall-218922828_319)