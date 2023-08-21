Жара и дожди: прогноз погоды в Горняке на неделю

В Горняке на наступившей неделе – с 21 по 27 августа – установится жаркая погода. В дневное время температурные значения вплотную приблизятся к 30-градусной отметке, а в середине недели даже ее немножко превысят. Синоптики прогнозируют и дожди. А теперь подробнее.

В понедельник, 21 августа, в Горняке переменная облачность, без осадков. Ветер северный с переходом на северо-восточный, слабый, порывы до 5-7 м/с. Температура в утренние часы +15…+18°С, днем +22…+25°С, вечером до +18°С.

Восход солнца в 06:29, заход солнца в 20:46. Долгота дня: 14 часов 17 минут. Сегодня, 21 августа, световой день на 4 минуты короче вчерашнего.

Во вторник, 22 августа, в Горняке ночью малооблачно, предварительно без осадков, в утренние часы местами возможен туман. Ветер северо-восточный, слабый, порывы до 5 м/с. Температура +15…+17°С, при прояснении до +13°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный и обратно, слабый, порывы до 5-7 м/с. Температура +25…+29°С, вечером до +21°С.

Восход солнца в 06:30, заход солнца в 20:44. Долгота дня: 14 часов 14 минут.

Завтра, 22 августа, световой день на 4 минуты короче, чем сегодня.

В среду, 23 августа, в Горняке ночью переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, слабый. Температура +16…+20°С. Днем переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер переменный, слабый, порывы до 6 м/с. Температура +26…+30°С, вечером до +22°С.

Восход солнца в 06:32, заход солнца в 20:42. Долгота дня: 14 часов 10 минут.

23 августа световой день на 8 минут короче, чем сегодня.

В четверг, 24 августа, в Горняке ночью переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-восточный, слабый, порывы до 6 м/с. Температура +16…+20°С. Днем переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на юго-восточный и южный, 2-4 м/с, порывы до 7-9 м/с. Температура +27…+31°С, вечером до +23°С.

Восход солнца в 06:34, заход солнца в 20:40. Долгота дня: 14 часов 06 минут.

24 августа световой день на 11 минут короче, чем сегодня.

В пятницу, 25 августа, в Горняке ночью переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер южный, 2-4 м/с, порывы до 6-8 м/с. Температура +16…+20°С. Днем переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер южный с переходом на юго-восточный и обратно, 3-5 м/с, порывы до 8-13 м/с. Температура +29…+32°С, вечером до +23°С.

Восход солнца в 06:35, заход солнца в 20:38. Долгота дня: 14 часов 03 минуты.

25 августа световой день на 15 минут короче, чем сегодня.

В субботу, 26 августа, в Горняке ночью переменная облачность, возможен дождь. Ветер переменный, 2-4 м/с, порывы до 9-11 м/с. Температура +17…+20°С. Днем пасмурно, возможен дождь, гроза. Ветер переменный, 2-4 м/с, порывы до 7-9 м/с. Температура +25…+29°С, вечером до +21°С.

Восход солнца в 06:37, заход солнца в 20:35. Долгота дня: 13 часов 58 минут.

26 августа световой день на 19 минут короче, чем сегодня.

В воскресенье, 27 августа, в Горняке ночью значительная облачность, возможен дождь, в утренние часы местами возможен туман. Ветер северный с переходом на северо-западный и обратно, +17…+19°С, при прояснении до +15°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер северный с переходом на северо-восточный и обратно, 2-4 м/с, порывы до 6-8 м/с. Температура +23…+25°С, вечером до +21°С.

Восход солнца в 06:38, заход солнца в 20:33. Долгота дня: 13 часов 55 минут.

27 августа световой день на 22 минуты короче, чем сегодня.