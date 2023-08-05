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Житель Алтайского края «инвестировал» мошенникам более полумиллиона рублей

редактор01 mins
Житель Алтайского края «инвестировал» мошенникам более полумиллиона рублей

50-летний житель села Локоть на одном из интернет сайтов, увидев рекламу о возможности заработать, перешел по ссылке, указав свой абонентский номер и свои персональные данные. Далее на телефон позвонил неизвестный и представился консультантом организации, которая занимается инвестициями. Следуя указаниям неизвестного, мужчина зарегистрировался на платформе и скачал приложение, далее что бы начать торговать, необходимо было пополнить счет на торговой площадке. Не имея нужной суммы, мужчина оформил два кредита в различных банках города, и перевел на указанный счет 541 тыс рублей.      

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ, – сообщили в пресс-службе МО МВД России «Рубцовский».

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