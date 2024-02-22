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Житель Егорьевского района украл бытовую технику, но потом передумал и вернул все назад

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Егорьевским районным судом Алтайского края рассмотрено уголовное дело в отношении 78-летнего жителя района, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ.

В ходе рассмотрения уголовного дела суд установил, что в июле прошлого года подсудимый с целью приобретения спиртных напитков, совершил тайное хищение чужого имущества (бытовой техники), путем незаконного проникновения в жилище жительницы района. Похищенное имущество принес к себе домой. На следующий день, понимая неизбежность наступления ответственности за содеянное, воспользовавшись помощью соседки, вернул похищенную бытовую технику в жилое помещение потерпевшей.

В судебном заседании подсудимый виновным себя в предъявленном обвинении признал полностью, с обвинением согласился в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы, условно, с испытательным сроком в один год, пишет объединенная пресс-служба судов края.

Приговор вступил в законную силу, в апелляционном порядке не обжаловался.

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