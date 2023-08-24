Житель г. Рубцовска выпил корвалол и лишился водительского удостоверения на полтора года, плюс заплатил штраф 30 т.р.

Сотрудники ГИБДД остановили мужчину. Поведение его показалось странным, поэтому отправили на медицинское освидетельствование. Там то и обнаружили следы употребления алкоголя и запрещенных веществ.

В судебном заседании мужчина пояснил, что за 3 дня до остановки его сотрудниками ГИБДД он принял корвалол, данный препарат ему врач не назначал, о том, что в корвалоле содержатся запрещенное вещество фенобарбитал, он не знал.

Что-то на душе неспокойно. Сейчас бы армянского корвалола 5 звёзд.