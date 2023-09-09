В частности, речь идет о свинине. Казалось бы, цена соответствует качественному товару, но по факту покупатели получают мясной продукт, наполовину состоящий из воды.

Жители Горняка жалуются на отвратительное качество продукции в магазине Светофор





Почти все цены в этом магазине намного ниже, чем в других.

Так в чем же секрет низких цен в «Светофоре»? Продукты поступают напрямую от производителя. Как закупают продукты «Магнит», «Пятерочка» и другие магазины: производитель отгружает товар на склады, откуда уже с торговой наценкой крупные сетевики покупают продукцию и ставят на нее свою наценку. «Светофор» закупает продукцию непосредственно у производителя. Соответственно, это позволяет избежать промежуточных наценок.

Однако не стоит необдуманно делать покупки не только в Светофоре, но и в любом магазине. Вот несколько советов, как избежать денежных потерь и разочарования:

1. Не покупать товары по сильно низкой цене, как показывает моя практика. Эти товары будут 90% плохого качества.

2. В основном покупать продукцию известных производителей. Если консервы, то по возможности тоже известных производителей таких, как “Heinz”. Если рыбные, то “Азбука моря” и так далее. Но если нет таких производителей, а определённую консерву взять нужно и есть два варианта, например, кильки. Одна стоит 27 рублей, вторая 57 рублей, то я беру ту, что по дороже. На самом деле в Светофоре в этом плане лучше не экономить, вернёмся к первому пункту, я не покупаю сильно дешёвые товары в этом магазине.

3. Ну и третье, это почитать состав, анализировать товар по внешнему виду и так далее. Ну ещё я часто читаю отзывы о покупках из этого магазина, это очень помогает. Также я беру часто на обзоры товары, которые продаются в обычных магазинах: Пятёрочка, Лента и тому подобное. Так вот очень редко бывает, что эти товары оказываются плохими.

Вывод такой:

Не покупай, что сильно дёшево, покупай продукцию известных изготовителей. Покупай товары, которые видел в других магазинах

Ну и самое главное, читайте состав и анализируйте продукты по внешнему виду.