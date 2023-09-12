МКОУ Староалейская СШ №1- День знаний!

Каждый год звонок веселый Собирает вместе нас. Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! Здравствуй, наш любимый класс. Пусть нам лета жаль немного — Мы грустить не будем зря. Здравствуй, к знаниям дорога! Здравствуй, праздник сентября!

Вот и наступил этот долгожданный день – первое сентября! Сегодня на торжественной линейке, посвящённой Празднику Первого звонка, дети собрались в своей родной школе после масштабного капитального ремонта. Кто-то только начинает свой долгий и интересный учебный путь, а кто-то уже в следующем году покинет стены нашей школы и продолжит обучение в колледже или университете.

По традиции первыми вышли выпускники 11-го класса, а за ними и наши самые младшие друзья – первоклассники. Знаменная группа торжественно вынесла государственный флаг Российской Федерации.



На линейке присутствовали не только учителя, ученики и их родители, но и почётные гости: Глава района – Герман Евгений Эдуардович,

начальник отдела по охране прав детства Министерства образования и науки Алтайского края Швецова Наталья Алексеевна, помощник прокурора района Никитина Татьяна Анатольевна,

председатель комитета администрации Третьяковского района по образованию Фоминых Елена Анатольевна.

Каждый из гостей сказал искренние и мудрые слова поздравления ученикам и учителям, дали свои наставления, пожелали удачи и, конечно же, поздравили всех с началом учебного года.

В торжественной обстановке, с замиранием сердца и большем волнением Шапоревой Н.В., Германом Е.Э., Фоминых Е.А. была разрезана долгожданная красная лента, которая стала символом открытия школы.

На празднике также выступили наши первоклассники!

Ответное слово сказали и 11-ый класс с пожеланиям на учебный год и наставлениями младшим друзьям.

По завершению торжественной части ученики и учителя отправились на классные часы.

А 4 сентября школа будет ждать всех ребят на первые уроки в этом новом учебном году!

Хотим пожелать всем ученикам, учителям и родителям отличных успехов в учебе, новых побед и свершений!