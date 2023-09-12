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МКОУ Староалейская СШ №1- День знаний!

ГОРНЯК2201 mins 
Каждый год звонок веселый
Собирает вместе нас.
Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!
Здравствуй, наш любимый класс.

Пусть нам лета жаль немного —
Мы грустить не будем зря.
Здравствуй, к знаниям дорога!
Здравствуй, праздник сентября!

Вот и наступил этот долгожданный день – первое сентября! Сегодня на торжественной линейке, посвящённой Празднику Первого звонка, дети собрались в своей родной школе после масштабного капитального ремонта. Кто-то только начинает свой долгий и интересный учебный путь, а кто-то уже в следующем году покинет стены нашей школы и продолжит обучение в колледже или университете. 
По традиции первыми вышли выпускники 11-го класса, а за ними и наши самые младшие друзья – первоклассники. Знаменная группа торжественно вынесла государственный флаг Российской Федерации.


На линейке присутствовали не только учителя, ученики и их родители, но и почётные гости: Глава района – Герман Евгений Эдуардович,
начальник отдела по охране прав детства Министерства образования и науки Алтайского края Швецова Наталья Алексеевна, помощник прокурора района Никитина Татьяна Анатольевна,
председатель комитета администрации Третьяковского района по образованию Фоминых Елена Анатольевна.
Каждый из гостей сказал искренние и мудрые слова поздравления ученикам и учителям, дали свои наставления, пожелали удачи и, конечно же, поздравили всех с началом учебного года.
В торжественной обстановке, с замиранием сердца и большем волнением Шапоревой Н.В., Германом Е.Э., Фоминых Е.А. была разрезана долгожданная красная лента, которая стала символом открытия школы.
На празднике также выступили наши первоклассники! 💐
Ответное слово сказали и 11-ый класс с пожеланиям на учебный год и наставлениями младшим друзьям.
По завершению торжественной части ученики и учителя отправились на классные часы.
А 4 сентября школа будет ждать всех ребят на первые уроки в этом новом учебном году!📚
Хотим пожелать всем ученикам, учителям и родителям отличных успехов в учебе, новых побед и свершений!💫

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