Сегодня в Староалейском украли скутер (фото)

Новости села СтароалейскоеСегодня в Староалейском украли скутер (фото) ГОРНЯК223 минуты ago3 минуты ago01 mins Украли скутер, за информацию вознаграждение. Звонить по номерам 89095071829, 89095071831 Украли скутер, за информацию вознаграждение. Звонить по номерам 89095071829, 89095071831 Анон Похожее Навигация по записям Previous: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по сообщению об аварийном состоянии жилого дома в городе ГорнякеNext: СК ЛИДЕР объявляет о наборе мальчиков и девочек в секцию футбола