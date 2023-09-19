Внимание! Дискотеке быть! (Староалейское) - ГОРНЯК22

Новости села СтароалейскоеВнимание! Дискотеке быть! (Староалейское) ГОРНЯК227 часов ago7 часов ago01 mins Очень многие просили дискотек!Дискотека будет 20 сентября в среду! 20:00 – 22:00Будем ждать! Источник Author: ГОРНЯК22 Похожее Навигация по записям Previous: В России не видят признаков вовлечения ООН в дискуссии о «формуле мира» ЗеленскогоNext: В США заявили, что Запад больше не может скрывать правду о провале наступления ВСУ Добавить комментарий Отменить ответДля отправки комментария вам необходимо авторизоваться.