реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

30-градусные «ямальские» холода в Москве объяснили

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Метеоролог Вильфанд связал скачки морозов в Москве с особенностями зимы и солнца

30-градусные «ямальские» холода в Москве объяснили

В январе на Москву обрушились морозы до 30 градусов, после чего аномально низкие температуры сменились резкими потеплениями. Причину такой погоды объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РБК.

Метеоролог связал скачки температуры с особенностями зимы и условий свечения солнца в этот сезон, отметив, что такие перепады являются нормальными. Вильфанд добавил, что подобные скачки сильнее зимой, чем летом, так как в теплое время года «сглаживающим фактором» становится солнце, прогревающее воздух. «Зимой температурный фон зависит только от направления воздушных масс. От того, откуда перемещаются воздушные массы, где они генетически зародились», — объяснил он. Сейчас солнечная энергия по-прежнему остается слабой, так как после зимнего солнцестояния прошло только три недели.

Эксперт рассказал, что «опасные» 30-градусные холода, которые наблюдались в предыдущие дни в столице, были вызваны вторжением воздушных масс с севера. Он подчеркнул, что такие морозы в январе более характерны для Ненецкого автономного округа и Ямала. Однако уже в понедельник, 15 января, воздушные массы начнут перемещаться с запада, с Атлантики, и на смену аномальной минусовой температуре придет резкое потепление. «Зимой воздух над Атлантикой существенно теплее, чем над континентом, потому что Атлантический океан незамерзающий», — заключил Вильфанд.

Ранее в этот же день жителей столицы предупредили о двухдневном потеплении, которое начнется с 15 января.

Взято
отсюда

русские новости сегодня , свежие израиль новости сегодня читаем новости читать новости лета новости новости года последние новости на сегодня 2023 риа новости

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция

Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех ракет над Курской областью

15.01.2024

 Специальная Военная Операция

Российские танкисты уничтожили “опорник” ВСУ на Купянском направлении

15.01.2024

 Специальная Военная Операция

Немецкое СМИ: Германия готовится к войне с Россией в 2025 году

15.01.2024

 Специальная Военная Операция

Депутат бундестага оскорбительно высказался о Зеленском

15.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Эффект бомбы”. Пушков отреагировал на заявление главы МИД Швейцарии о РФ

15.01.2024

 Специальная Военная Операция

Путин призвал поддерживать семьи погибших участников СВО

15.01.2024

 Специальная Военная Операция

СМИ: Австралия утилизирует вертолеты Taipan, несмотря на просьбы Украины

15.01.2024

 Специальная Военная Операция

В ВСУ сообщили о смерти одного из самых опытных летчиков

15.01.2024

 Специальная Военная Операция

Встреча по “формуле мира” в Давосе не дала результатов, пишут СМИ

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске