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78-летний Евгений Петросян вновь стал отцом

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Жена юмориста Евгения Петросяна Брухунова рассекретила рождение второго ребенка

78-летний Евгений Петросян вновь стал отцом

Юморист Евгений Петросян вновь стал отцом. Жена шоумена Татьяна Брухунова рассекретила рождение второго ребенка в свой день рождения, опубликовав семейное фото в соцсетях.

«Мои счастливые 35. И 4 года Вагана», — написала бизнесвумен.

На снимке именинница держит на руках девочку, имя которой пока не стала раскрывать.

В 2023 году в сети появились слухи, что Брухунова вновь беременна, однако женщина их опровергла. Супруга Петросяна возмутилась информацией, которая распространяется в СМИ, назвав ее ложной, и попросила подписчиков прекратить задавать ей подобные личные вопросы.

Женщина стала пятой супругой шоумена, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича. Брухунова не скрывает, что растить ребенка им помогают няни, к советам которых она и муж всегда прислушиваются, и споров по поводу воспитания сына у супругов не возникает.

У Петросяна также есть дочь Викторина, ей 55 лет.

Ранее жена Петросяна объяснила, почему сын ни разу не называл ее по имени.

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