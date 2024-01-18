“А я не уважаемый?” Лавров пошутил над журналисткой на пресс-конференции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил над журналисткой издания “Союзное вече”, которая от волнения по-разному обратилась к нему и официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой.«

"Здравствуйте, Сергей Викторович, уважаемая Мария Владимировна", – сказала корреспондент на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

На разницу в обращениях отреагировал российский министр.«

"А я не уважаемый, нет?" – пошутил Лавров.

Радио Sputnik писало, что президент РФ Владимир Путин шуткой отреагировал на вопрос об усталости на работе.

Взято отсюда.