Американские неврологи из Университета Южной Каролины выяснили, что езда на рассчитанном на двоих велосипеде — тандеме — улучшает здоровье и благополучие людей с болезнью Паркинсона. Исследование опубликовано в сборнике материалов на сайте ежегодного собрания Американской академии неврологии (AAN).

«Наше исследование показало, что программа велосипедных прогулок, в которой люди с болезнью Паркинсона объединяются с их партнерами по уходу, может улучшить физическое, эмоциональное и психическое благополучие обоих велосипедистов, улучшая качество их жизни», — отметила автор научной работы, доктор Дженнифер Трилк.

В исследовании приняли участие 18 участников, девять из которых страдали болезнью Паркинсона, а также девять их партнеров по уходу.

В рамках программы пары тренировались на стационарных велосипедах-тандемах в помещении дважды в неделю в течение восьми недель. В ходе занятий участники использовали очки виртуальной реальности, чтобы имитировать езду на открытом воздухе.

Ученые отметили, что у пациентов с болезнью Паркинсона замедлилось прогрессирование заболевание, улучшилось общее самочувствие и повысилась скорость ходьбы на 27 сантиметров в секунду.

Ранее ученые создали новый способ защиты клеток мозга от болезни Альцгеймера.

Что думаешь? Комментарии