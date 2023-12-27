В Абхазии прошла акция протеста из-за передачи РФ госдачи в ПицундеСюжетПротесты в России

Парламент Абхазии утвердил на внеочередном заседании сессии соглашение о передаче России госдачи «Пицунда», где проводил рабочие встречи президент России Владимир Путин. Это решение привело к протестам абхазской оппозиции.

Уточняется, что было ратифицировано «Соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанное в Москве 19 января 2022 года». Участники акции выступали против утверждения документа без внесения в него поправок.

Противники решения объявили о бессрочной акции протеста

Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба сообщил, что представители оппозиции и власти провели встречу, на которой решили вносить изменения в законы, касающиеся передачи госдачи. Однако депутаты не хотели голосовать за соглашение только с изменением координат и затем поддержали соглашение, где будут внесены координаты и норма о невозможности передачи третьим лицам.

Противники передачи государственной дачи в Пицунде объявили о бессрочной акции протеста, которая будет проходить у здания парламента Абхазии. Оппозиционные силы требовали исключения из повестки заседания вопроса ратификации соответствующего межправсоглашения. По их мнению, данный документ противоречит конституции Абхазии, в связи с чем протестующие требуют доработать его.

Мы не выступаем против передачи госдачи России, но в тексте соглашения есть пункты, которые возмущают общественность. Можно же создать согласительную комиссию, выработать общую позицию по документу и после Нового года спокойно провести процедуру ратификации

Россия не получит землю, на которой построена госдача

Посол в Абхазии Михаил Шургалин объяснил, как регулировался вопрос об определении границ, передаваемых под собственность России. По его словам, до ратификации документа происходил обмен дипломатическими нотами, где были исправлены неточности в перечне контрольных точек, которые определяют границы объекта.

Данное соглашение не предусматривает передачу РФ земли, на которой расположен объект. Территория передается в аренду на 49 лет. В собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО России

Шургалин заявил, что госдача ассоциируется у местных жителей с президентом России Владимиром Путиным, который несколько раз проводил рабочие встречи в этом месте. Помимо главы государства, госдачу в рабочих целях использовал и глава российского МИД Сергей Лавров. Сам объект существует с советских времен и даже во время территориальных споров «всегда был стерильным», уточнил посол.

Госдача в Пицунде располагается на территории свыше 180 гектаров. По соглашению между кабинетом министров Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года объект находился в аренде у России.

Взято

отсюда

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