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Абрамченко рассказала о применении ИИ в лесном хозяйстве

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Абрамченко рассказала о применении ИИ в лесном хозяйстве

В сельском хозяйстве искусственный интеллект применим в сфере точного земледелия, а также в генетике и селекции, отметила вице-премьер России Виктория Абрамченко.«”В сельском хозяйстве его применение (ИИ, – ред.) однозначно связано с точным земледелием. Безусловно, в генетике и селекции”, – сказала она в интервью РИА Новости.

По словам вице-премьера, технологии искусственного интеллекта активно используются в лесном хозяйстве.«”Первое направление, в котором уже активно применяются элементы искусственного интеллекта – это лесной комплекс. От мониторинга лесных пожаров до реализации эксперимента, когда видео с камер на дорогах общего пользования анализируется нейросетью”, – уточнила Виктория Абрамченко.

Кроме того, ИИ взяли на вооружение экологи, продолжила она.«”Еще искусственный интеллект помогает обеспечивать мониторинг популяции какого-либо вида животных. Например, для изучения гренландских китов проводятся регулярные сезонные экспедиции, проводятся аэрофотосъемки с помощью беспилотников”, – добавила Виктория Абрамченко.

Радио Sputnik сообщало, что на Байкале продолжают ликвидировать вред, который наносит озеру бывший бумажно-целлюлозный комбинат.

Взято отсюда.

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