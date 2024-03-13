Ситуация в зоне спецоперации может достигнуть поворотного момента к началу лета из-за истощения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Advanced.

«Без увеличения западной помощи и изменений в стратегии Киева, положение Украины на фронте продолжит ухудшаться», — уточнили в публикации.

Авторы материала предрекли, что перелом может наступить буквально в течение двух–трех месяцев. В статье напомнили, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и людей, армия слабеет, мощный прорыв ВС России представляется все более реальным.

Военные аналитики издания напомнили, что российские бойцы выстроили целую сеть многоуровневых оборонительных укреплений на сотни километров, они уже хорошо адаптировались и быстро учатся.

» Запад с первого дня недооценивал российскую боеспособность», — заключили в статье.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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