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Адвокат Блиновской прокомментировала новые обвинения следствия

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Адвокат Блиновской прокомментировала новые обвинения следствия

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит 22 января вопрос об изменении меры пресечения блогеру Елене Блиновской, сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

По ее словам, сейчас Блиновская находится под домашним арестом, а следствие ходатайствует о ее переводе в СИЗО. Адвокат и блогер уже прибыли в суд, но заседание еще не началось. Судья пока не назначен.

Адвокат отметила, что Блиновская не признала вину по двум новым эпизодам неправомерного оборота средств платежей.

При этом Сальникова добавила, что следствие предъявило ее подзащитной новые обвинения, однако пока она не ознакомилась с материалами.«

"Следствие, наверное, считает, что в этом есть какой-то смысл. Честно говоря, я считаю это абсурдным просто. <…> По-моему, уже как бы перебор совсем", – сказала адвокат телеканалу "360".

Следствие ходатайствует перед Замоскворецким судом Москвы об избрании Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу “в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения”.

По словам клинического психолога Анны Волковой, было ожидаемо, что Блиновская вину не признает. «

"Есть такой психотип людей, когда человек не считает себя кому-то должным. Особенно государству. Блиновская уверена, что со своими миллиардами она может посылать всех, кого хочет. Это верх цинизма. Она уплатила какой-то мизер из того, что должна, и теперь пытается напоказ вести обычный образ жизни. Жить по закону она категорически не согласна", – приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня" слова специалиста.

Радио Sputnik сообщало, что налоговая сняла ограничения с одного из счетов блогера Блиновской.

Взято отсюда.

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