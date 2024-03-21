Адвокат считает, что следствие по делу Блиновской может скоро завершиться

Елена Блиновская. Архивное фото

Расследование дела “королевы марафонов” Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, может закончиться уже на следующей неделе, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Сальникова.

“Пока у меня нет официальной информации, но нам могут объявить об окончании расследования уже в понедельник”, – сказала адвокат. После этого Блиновской должны предъявить обвинение в окончательной редакции, защита приступит к ознакомлению с материалами дела. Затем оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. “Королеву марафонов” в итоге отправили в СИЗО.

Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.

город Горняк

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