реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Адвокат считает, что следствие по делу Блиновской может скоро завершиться

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Адвокат считает, что следствие по делу Блиновской может скоро завершиться

Елена Блиновская. Архивное фото

Расследование дела “королевы марафонов” Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, может закончиться уже на следующей неделе, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Сальникова.

“Пока у меня нет официальной информации, но нам могут объявить об окончании расследования уже в понедельник”, – сказала адвокат. После этого Блиновской должны предъявить обвинение в окончательной редакции, защита приступит к ознакомлению с материалами дела. Затем оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. “Королеву марафонов” в итоге отправили в СИЗО.

Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.

город Горняк
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Жители Барнаула недовольны ямами на дорогах

На трамвайном переезде на Докучаево барнаулец повредил колесо. Об этом…

В Барнауле на пр. Строителей ввели режим повышенной готовности

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и…

«Главное — не есть друг друга». Влиятельные люди края…

Управляющий Изумрудным парком, гендиректор Барнаульского котельного завода, директор барнаульского зоопарка…

Момент удара ВСУ по “Белгород-Арене” попал на видео

Видео удара Вооруженных сил Украины по спортивному комплексу “Белгород-Арена” опубликовал…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp