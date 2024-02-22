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Адвокат: в деле Блиновской установили недоимку по налогам в 906 миллионов

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Адвокат: в деле Блиновской установили недоимку по налогам в 906 миллионов

Экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела в отношении Елены Блиновской, установила сумму недоимки с ее стороны на сумму более 906 миллионов рублей, сообщила адвокат Наталия Сальникова.«”Сегодня ознакомилась с экспертизой – исходя из нее, сумма недоимки составила порядка 906 миллионов рублей”, – рассказала РИА Новости Сальникова.

Блогер обвиняется в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 918 миллионов рублей. Сначала блогера отправили под домашний арест, затем следствие настояло на ее переводе в СИЗО.

Радио Sputnik ранее сообщало, что Московский городской суд признал законным арест Елены Блиновской.

Взято отсюда.

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