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“Аэрофлот” регулярным рейсом доставил раненого тигра из Приморья в Москву

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"Аэрофлот" регулярным рейсом доставил раненого тигра из Приморья в Москву

“Аэрофлот” бесплатно доставил раненого амурского тигра в Москву регулярным рейсом из Владивостока, сообщает пресс-служба перевозчика.«”Перелет состоялся на регулярном рейсе SU1703. После благополучного авиапутешествия контейнер с хищником отправился на автомобиле в хоспис для диких кошек в Ленинградской области”, – говорится в сообщении.

Тигр нападал на домашних животных, в декабре 2023 года его отловили в Черниговском районе Приморского края.

Специалисты выяснили, что хищник пережил огнестрельное ранение. Из-за травмы тигр не имеет шансов вернуться в дикую природу. Было решено направить его на постоянное проживание под присмотром врачей в “Дом тигра” в Ленинградской области.

Телеканал “Москва 24” добавил, что в начале февраля власти Приморья заявили об отлове в поселке Ясеневом Пожарского округа конфликтного тигра, который нападал на собак.

Радио Sputnik также сообщало, что амурского тигра со сломанной лапой привезли в Московский зоопарк.

Взято отсюда.

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