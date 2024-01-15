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Аэропорт Эрбиля в Ираке после ракетной атаки КСИР возобновил работу

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Аэропорт Эрбиля в Ираке после ракетной атаки КСИР возобновил работу

В столице Иракского Курдистана Эрбиле после недавнего ракетного обстрела возобновил работу международный аэропорт. Об этом, ссылаясь на местные источники, сообщает ТАСС.

В заявлении, выпущенном администрацией аэропорта, утверждается, что после приостановки полетов, вызванной ракетными атаками на город, воздушная гавань вновь возобновила свою деятельность.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удары по административному центру Иракского Курдистана Эрбилю в ответ на недавно совершенные на территории Ирана террористические акты.

До этого сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес комбинированный удар по американской военной базе и аэропорту, находящимся вблизи консульства США в столице Иракского Курдистана Эрбиле. В Тегеране заявили, что удары
были нанесены баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по «штабам шпионов» и местам сосредоточения «антииранских террористических сил».

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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