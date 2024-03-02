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Аэропорт “Пулково” работает штатно на фоне ЧП в Петербурге

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Аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне ЧП в Петербурге

Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Петербургский аэропорт “Пулково” работает штатно на фоне ЧП в Красногвардейском районе Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании “Воздушные ворота Северной столицы”, которая управляет аэропортом.

“Аэропорт “Пулково” работает в штатном режиме”, – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление двух балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил.

новости Алтайский
Взято отсюда
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