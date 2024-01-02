Агрессивный таксист-мигрант из Дзержинска будет выдворен из России

Сотрудник полиции. Архивное фото

Таксист-мигрант, грубо вытащивший пассажирку из автомобиля в Дзержинске, будет выдворен из России, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее в местных соцсетях и СМИ было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как в Дзержинске водитель такси грубо вышвырнул из машины девушку-пассажира якобы из-за того, что они не смогли договориться об условиях оплаты. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, таксист является гражданином Узбекистана «”Таксист… 2 января признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в России). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации”, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что до момента выдворения он будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что 1 января таксист был оштрафован на 2 тысячи рублей за работу без соответствующего разрешения (статья 18.10 КоАП РФ “Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ”).

новости Локтевский

Взято отсюда

Источник