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AJHG: организм человека создал механизмы для защиты генов от табачного дыма

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AJHG: организм человека создал механизмы для защиты генов от табачного дыма

Американские генетики из Чикагского университета проанализировали более 900 образцов двеяти различных тканей человека, чтобы понять, насколько глубоки клеточные и генетические повреждения от курения. Исследование опубликовано в научном издании American Journal of Human Genetics (AJHG).

Команда собрала эпигенетические данные, чтобы оценить влияние курения на метилирование (подавление) ДНК или генетические места, где атомы могут прикрепляться к ДНК и отключать экспрессию генов.

Ученые обнаружили несколько новых областей, связанных с курением, в том числе те, которые являются общими для разных типов тканей, что позволяет предположить, что метилирование ДНК служит частью попыток организма защитить себя от разрушительного воздействия табачного дыма.

Группа использовала данные о метилировании ДНК из девяти типов тканей, включая легкие, толстую кишку, яичники, простату, цельную кровь, грудь, яички, почки и мышцы.

Команда проанализировала данные о метилировании ДНК в цитозин-гуаниновых (CpG) динуклеотидах. Они обнаружили 6350 связанных с курением CpG в тканях легких и 2753 в тканях толстой кишки. Это означает, что у курящих или когда-либо куривших людей эти генетические области отличаются от областей тех, кто никогда не был курильщиком.

В легких оказалось почти в три раза больше CpG, связанных с курением, чем в толстой кишке, что имеет смысл, поскольку легкие непосредственно подвергаются воздействию сигаретного дыма.

По словам генетиков, ту же технику можно использовать для выявления, каким еще неблагоприятным воздействиям окружающей среды подвергался человек помимо курения.

Ранее врач назвал лучший способ проверки на рак легких.

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