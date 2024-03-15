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Акинфеев оценил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

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Акинфеев в ответ на слова Карпина заявил, что нужно развивать футбол в России

Акинфеев оценил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев оценил призыв главного тренера сборной России Валерия Карпина к игрокам уезжать в Европу. Его слова приводит «Чемпионат».

Вратарь заявил, что футболисты должны уезжать при наличии предложений. По его мнению, нужно заниматься развитием российского футбола, а не думать о переезде.

В сентябре 2023 года Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) много раз. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

Взято
отсюда

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