Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Украину “пока еще оккупированной территорией Украинской ССР.”«

"Первого января на территориях бывшей Украинской ССР, пока еще оккупированных бандеровцами, проходят факельные шествия, посвященные дню рождения этого нацистского упыря (Степана Бандеры, – ред.)", – написал в Telegram-канале глава региона.

По словам Аксёнова, информации о том, состоится ли шествие в этом году, пока нет. Вместе с этим он отметил, что некоторые из “участников шабашей … отправилась к своему кумиру и ходят с факелами в аду” или сбежали в Европу “мыть унитазы”.

Аксенов напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия.«”Но ни то, ни другое не входило и не входит в планы западных хозяев, которые дергают за ниточки местных политиков-марионеток. И судьба украинского народа их не интересует. Им нужна не Украина, а анти-Россия. И теперь история и русская армия расставляют все по своим местам”, – резюмировал глава Крыма.

Ранее радио Sputnik писало, что в США назвали причину ненависти украинцев к русским.

Взято отсюда.