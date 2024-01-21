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Аксенов призвал уничтожить “нацистскую нежить” после удара по Донецку

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Аксенов призвал уничтожить "нацистскую нежить" после удара по Донецку

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал к жесткой реакции на удар украинских войск по Кировскому району Донецка.«”Целенаправленный удар по мирным жителям Донецка – очередное преступление украинских террористов. Нет слов, только боль и ярость. От имени всех крымчан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Нацистская нежить должна быть уничтожена. Под корень. Других вариантов нет”, – написал Аксенов в Telegram-канале.

В воскресенье утром украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибра 155 миллиметров по донецкому микрорайону “Текстильщик”, где находятся рынки и большое количество магазинов.

По последним данным, число погибших в результате обстрела достигло 25, ранены 20 человек.

Ранее радио Sputnik писало, что МИД России назвал обстрел ВСУ рынка в Донецке варварским терактом.

Взято отсюда.

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