Аксенов рассказал о главном достижении Крыма за 10 лет в составе РФ

Колоссальная явка жителей Крыма на выборах президента России доказала, что полуостров не жалеет о своем выборе в 2014 году, заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире Первого канала.

Крым в эти дни отмечает десятую годовщину Крымской весны. Ровно 10 лет назад 18 марта был подписан договор о вхождении полуострова в состав России по итогам референдума.«

"Самое главное достижение – это то, что мы сохранили уважение друг к другу, мир на территории полуострова и не разочаровались в том результате, который был в 2014 году. Выборы президента России это подтвердили. Колоссальная явка в Крыму и поддержка президента – ответ всем недоброжелателям с точки зрения того, что происходило в Крыму и как к этому относятся люди", – цитирует РИА Новости Аксенова.

По данным ЦИК, явка в Крыму составила 89,76 процента. По итогу обработки всех протоколов, в регионе одержал победу Владимир Путин с результатом 93,6 процента.

Радио Sputnik сообщало, что в Мелитополе прошел автопробег по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ.

Взято отсюда.