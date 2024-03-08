Осуществление планов подорвать Крымский мост ракетами Taurus будет означать прямой акт войны против России, заявил РИА Новости бывший разведчик Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер.

Ранее главный редактор МИА “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей немецкой армии, которые обсуждали возможность атаки на Крымский мост с использованием дальнобойных ракет Taurus. Шольц пообещал провести тщательное расследование утечки, а также выступил против поставок Киеву этого вида оружия.«

"Офицеры Германии говорят о применении ракеты Taurus против России. Но не только против России – для нанесения удара по гражданской цели, Крымскому мосту… Это акт войны. Прямой акт войны", – сказал Риттер информагентству.

По его словам, подобные действия Германии могут втянуть США в конфликт с Россией, который чреват риском ядерной войны. Как следствие, опубликованная российскими СМИ запись разговора офицеров бундесвера должна стать в Соединенных Штатах темой номер один, добавил эксперт.«

"Наши европейские союзники пытаются втянуть нас в войну, которой мы не хотим. Мы этого не ищем, и все же они настаивают на этом. Это самая громкая история дня", – подчеркнул Риттер.

Комментируя разговор офицеров бундесвера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание беседы указывает на прямую вовлеченность Запада в украинский конфликт.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.

Радио Sputnik сообщало, как Шольц оценил влияние утечки переговоров офицеров на отношения с союзниками.

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