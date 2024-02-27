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Актер Иван Охлобыстин заявил, что не видит смысла в ремейке «Интернов»

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Актер Иван Охлобыстин заявил, что не видит смысла в ремейке «Интернов»

Актер Иван Охлобыстин признался, что не видит смысла в создании продолжения к «Интернам», так как в российской сериале без того много эпизодов. Слова артиста передает ТАСС.

«Там 352 серии. Если мы сделаем ремейк, его посмотрят только в следующем тысячелетии», — сыронизировал Охлобыстин.

Звезда добавил, что в целом не любит ремейки, отметив, что большинству проектов лучше оставаться оригинальными.

Сериал «Интерны» выходил в эфир с 2010 по 2016 год. Охлобыстин сыграл в нем роль заведующего терапевтическим отделением и руководителя интернатуры Андрея Быкова. В шоу также снялись Кристина Асмус, Александр Ильин мл., Вадим Демчог, Светлана Камынина и др.

В сентябре 2023 года вышло продолжение популярного в 2010-х годах сериала «Папины дочки». В новых сериях герой Веник оказался на месте Сергея Васнецова (Андрей Леонов) из оригинального шоу — его и детей бросила жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодому отцу пришлось самостоятельно воспитывать девочек.

В ноябре того же года стало известно о работе над ремейками по сериалам «Не родись красивой» и «Молодежка».

Ранее кинокритик объяснил популярность фильмов о Бриджит Джонс.

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