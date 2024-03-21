Актер Кологривый не намерен обжаловать арест за мелкое хулиганство

Заседание суда по делу актера Н. Кологривого в Новосибирске

Арестованный на семь суток за мелкое хулиганство актер Никита Кологривый заявил журналистам, что расстроен таким решением суда, но обжаловать его не будет.

Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном баре. Как сообщалось, он нарушил общественный порядок и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменили мелкое хулиганство.

“Расстроен… Но она (дочка – ред.) должна знать, что ее отец ответственный за свои поступки. Это тоже важно. Поэтому пойду сидеть на киче, писать стихи”, – сказал актер после вынесенного решения.

Он также сказал, что с ним все в порядке, назвал себя “тертым калачом”, которого таким наказанием “вряд ли собьешь с пути”.

“Да какие жалобы. Я похож на ябедника? Нет”, – сказал он, отвечая на вопрос о возможном обжаловании решения суда.

новости горняк

Взято отсюда

Источник