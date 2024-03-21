реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Актер Кологривый не намерен обжаловать арест за мелкое хулиганство

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Актер Кологривый не намерен обжаловать арест за мелкое хулиганство

Заседание суда по делу актера Н. Кологривого в Новосибирске

Арестованный на семь суток за мелкое хулиганство актер Никита Кологривый заявил журналистам, что расстроен таким решением суда, но обжаловать его не будет.

Центральный районный суд Новосибирска в четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за устроенный ночной дебош в местном баре. Как сообщалось, он нарушил общественный порядок и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Ему вменили мелкое хулиганство.

“Расстроен… Но она (дочка – ред.) должна знать, что ее отец ответственный за свои поступки. Это тоже важно. Поэтому пойду сидеть на киче, писать стихи”, – сказал актер после вынесенного решения.

Он также сказал, что с ним все в порядке, назвал себя “тертым калачом”, которого таким наказанием “вряд ли собьешь с пути”.

“Да какие жалобы. Я похож на ябедника? Нет”, – сказал он, отвечая на вопрос о возможном обжаловании решения суда.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Депутат Европарламента от Эстонии Террас: Путина нужно назвать фюрером

Бывший командующий Силами обороны Эстонии, ныне депутат Европейского парламента от…

Пашинян, Блинкен и фон дер Ляйен обсудят 5 апреля в Брюсселе…

В Брюсселе 5 апреля состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя…

Бразилия, Индия и США в 2023 году стали лидерами по импорту…

Бразилия, Индия и США возглавили список ключевых покупателей российских удобрений…

Игрок «Торонто» Мэттьюс: Овечкин — величайший снайпер всех времен

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс признался, что ему приятно смотреть на голы…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp