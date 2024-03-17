Сербская модель и юристка Ивана Малич показала поклонникам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкий кадр с мужем, актером Милошем Биковичем, и новорожденным сыном.

Влюбленные были запечатлены во время прогулки с ребенком. Милош Бикович надел серое худи, пальто, черные джинсы, ботинки, зеленую кепку и солнцезащитные очки. Возлюбленная артиста предстала перед камерой в белом пальто и черных солнцезащитных очках. Супруги целовались, а их сын лежал в коляске.

Милош Бикович состоит в отношениях с моделью и юристкой Иваной Малич с 2022 года. В апреле 2023 года звезда «Холопа» представил девушку в качестве своей невесты. В сентябре актер и его возлюбленная сообщили, что ждут первенца.

28 декабря актер Иван Охлобыстин рассказал в беседе с aif.ru, что его коллега Милош Бикович тайно женился. Охлобыстин добавил, что у Биковича прекрасная жена. Он также назвал сербского актера высоким профессионалом, который понимает суть русской культуры.

До романа с Малич Бикович на протяжении полутора лет состоял в романтических отношениях с актрисой Аглаей Тарасовой. Причиной разрыва стал плотный график актеров и постоянные разъезды. Экс-возлюбленные поддерживают дружбу после расставания.

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