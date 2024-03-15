реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Актер Павел Табаков встретился на премьере с бывшей возлюбленной Софьей Синицыной

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Актер Павел Табаков встретился на премьере с бывшей возлюбленной Софьей Синицыной

Актеры Павел Табаков и Софья Синицына стали гостями премьеры нового сезона сериала «Беспринципные», который стартует 23 марта на Кинопоиске. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Актер Павел Табаков встретился на премьере со своей бывшей возлюбленной Софьей Синицыной. Для выхода на публику он предпочел коричневы брюки и черный джемпер. Актриса надела черное облегающее платье с пайетками.

Пара разъехалась еще до рождения ребенка, который появился на свет 5 августа 2020 года. Софья Синицына признавалась, что назвала девочку в честь аэропорта Майами (MIA), где рассталась с ее отцом. По словам артистки, Павел Табаков финансово обеспечивает свою дочь, и она не препятствует встречам Мии с родственниками.

Софья Синицына также объясняла в личном блоге, почему сменила имя ребенку. Экс-возлюбленная Павла Табакова рассказала, что изначально назвала девочку Ритой и только через месяц передумала.

«У меня Миа месяц Ритой ходила. Это все про стиль. Но ей не подошло. Я думала, она будет темная с зелеными глазами, как я, а она — конфетка, нежная, белая с голубыми глазками», — делилась актриса.

Ранее российский сериал с Табаковым и Ильяшенко признали лучшим на фестивале в США.

Что думаешь? Комментарии

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Путин пообещал наказать Украину за удары по территории России

Путин пообещал наказать Украину за удары по территории России

Президент Путин пообещал наказать Украину за удары по территории России…

Путин заявил о побеге атаковавших Россию бойцов ВСУ с потерями

Путин заявил о побеге атаковавших Россию бойцов ВСУ с…

Путин заявил, что атаковавшие территорию России бойцы ВСУ бежали с…

Акинфеев оценил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

Акинфеев оценил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

Акинфеев в ответ на слова Карпина заявил, что нужно развивать…

Евросоюз решил усилить борьбу с обходом антироссийских санкций

Евросоюз решил усилить борьбу с обходом антироссийских санкций

Евросоюз начал работу над 14-м пакетом антироссийских санкций Руководство Евросоюза…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp