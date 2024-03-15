Актеры Павел Табаков и Софья Синицына стали гостями премьеры нового сезона сериала «Беспринципные», который стартует 23 марта на Кинопоиске. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Актер Павел Табаков встретился на премьере со своей бывшей возлюбленной Софьей Синицыной. Для выхода на публику он предпочел коричневы брюки и черный джемпер. Актриса надела черное облегающее платье с пайетками.

Пара разъехалась еще до рождения ребенка, который появился на свет 5 августа 2020 года. Софья Синицына признавалась, что назвала девочку в честь аэропорта Майами (MIA), где рассталась с ее отцом. По словам артистки, Павел Табаков финансово обеспечивает свою дочь, и она не препятствует встречам Мии с родственниками.

Софья Синицына также объясняла в личном блоге, почему сменила имя ребенку. Экс-возлюбленная Павла Табакова рассказала, что изначально назвала девочку Ритой и только через месяц передумала.

«У меня Миа месяц Ритой ходила. Это все про стиль. Но ей не подошло. Я думала, она будет темная с зелеными глазами, как я, а она — конфетка, нежная, белая с голубыми глазками», — делилась актриса.

Ранее российский сериал с Табаковым и Ильяшенко признали лучшим на фестивале в США.

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