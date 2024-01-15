Активы “Рольфа” просят взыскать через суд в пользу государства

Cалон автодилера “Рольф”. Архивное фото

Московский районный суд Петербурга зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к автодилеру “Рольф” о взыскании всех активов в пользу государства как имущества, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства, сообщает объединенная пресс-служба судов города. «

"Московский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству и назначил предварительное судебное заседание по иску заместителя генерального прокурора РФ к Сергею Петрову, частной компании с ограниченной ответственностью "Деланс Лимитед", АО "Рольф", ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург", ООО "Рольф Тех", — сообщает пресс-служба.

Добавляется, что Генпрокуратура просит суд об обращении в доход государства всех акций АО “Рольф”, принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью “Деланс Лимитед” и ООО “Рольф Моторс”, а также 100% долей в уставных капиталах ООО “Рольф Моторс”, ООО “Рольф Эстейт Санкт-Петербург”, ООО “Рольф Тех” как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

В декабре президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций автомобильного дилера “Рольф” и других его активов.

Ранее следствие занималось делом бывших топ-менеджеров “Рольфа”. Один из них, Анатолий Кайро, был осужден на 8,5 года за незаконный вывод миллиардов рублей на Кипр. По данным следствия, в 2014 году он участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО “Рольф” Сергеем Петровым. Согласно обвинительному заключению, ООО “Рольф” приобрела за четыре миллиарда акции “Рольф Эстейт” у кипрской компании “Панабел Лимитед”.

Следствие посчитало сумму сделки завышенной в несколько раз и в 2019 году возбудило уголовное дело по статье о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (193.1 УК РФ). Фигурантами стали четверо: основатель “Рольфа” Сергей Петров, топ-менеджер Анатолий Кайро и еще два бизнесмена, однако в Москве остался лишь Кайро, трое других объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Компания “Рольф” основана в 1991 году. Ее дилерская сеть, говорится на сайте, насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге.

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