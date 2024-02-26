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Актриса Агата Муцениеце заявила, что ищет квартиру в Подмосковье для детей

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Актриса Агата Муцениеце заявила, что ищет квартиру в Подмосковье для детей

Актриса Агата Муцениеце опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, в котором призналась, что решила купить квартиру. Подписчики звезды предположили, что теперь она сможет съехать с новым избранником — стоматологом и хирургом-имплантологом Александром Соколенко.

Сейчас актриса рассматривает подходящие варианты — она ищет жилье в Подмосковье в районе с хорошей инфраструктурой.

«За городом меньше поток информации на тебя, душа, мозг и тело отдыхают», — призналась Муцениеце.

Она уточнила, что таким образом хочет грамотно распорядиться своими финансами и обеспечить детей от актера Павла Прилучного, 11-летнего Тимофея и 8-летнюю Мию, фундаментом на будущее, чтобы у каждого из детей было свое место жительства.

На днях Агата Муцениеце заявила, что Прилучный вместе с женой не разрешают сыну Тимофею и дочери Мии забирать домой подарки. Затем Брутян в своих социальных сетях опровергла слова актрисы. Она выложила видео, в котором спросила у детей, где находятся их подарки. Тимофей и Мия заявили, что привозили к себе домой ноутбук и колонку, подаренные недавно отцом.

Отношения с Соколенко Муцениеце перестала скрывать в начале 2024 года.

Ранее Филипп Киркоров высказался о санкциях Австралии против него.

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