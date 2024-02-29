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Актриса Дарья Гончарова умерла в 53 года

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Актриса Дарья Гончарова умерла в 53 года

Российская продюсер и актриса Дарья Гончарова скончалась на 54-м году жизни. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» подмосковного учреждения «Содружество домов культуры», где актриса в последние годы руководила театральной студией.

Причина смерти не уточняется. Прощание с артисткой состоится 1 марта в Звенигороде в соборе Вознесения Господня.

Гончарова известна по ролям в сериалах «Ландыш серебристый», «На углу у Патриарших», «Звезда эпохи», «Деффчонки» и других. Артистка училась в Высшем театральном училище имени Щукина, в течение шести лет выступала в театре «У Никитских ворот», занималась педагогической и продюсерской деятельностью. Ее антрепризная компания работала с такими известными актерами, как Ирина Муравьева, Екатерина Васильева, Сергей Никоненко и другими. Актриса являлась руководителем детской и взрослой театральных студий, спектакли которых проходили на различных площадках Москвы и Подмосковья.

Дарья Гончарова мать известной актрисы Таисии Вилковой. Артистка состояла в браке с актером Александром Вилковым.

Ранее умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Эрнст Романов.

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