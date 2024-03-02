Звезда «Постучись в мою дверь», турецкая актриса Ханде Эрчел стала лицом нового выпуска журнала Elle. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.

Актриса Ханде Эрчел позировала в кремовой джинсовой юбке, прозрачном топе и джинсовой куртке на плечах. Образ дополнила лаконичная черная сумка из кожи и обувь гладиатора — босоножки на низком каблуке с завязкой вокруг икр. Волосы ей уложили в низкий хвост и сделали нюдовый макияж.

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Но, несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения. В ноябре 2023 года Ханде Эрчел пришла на свадьбу подруги с ним. В объятиях миллиардера Ханде артистка улыбалась, а также обнимала и целовала своего спутника.

Ранее Ханде Эрчел снялась в лифчике и шортах на прогулке по Парижу.

Что думаешь? Комментарии