Актриса из сериала “Деффчонки” умерла в 53 года

Продюсер и актриса Дарья Вилкова-Гончарова умерла в 53 года, сообщило “Содружество домов культуры”, где Дарья руководила театральной студией.«”Дарья Эдуардовна была отзывчивым, добрым, внимательным, жизнерадостным человеком, грамотным педагогом, умеющим находить ключик к каждому ученику. Светлая память о Дарье Эдуардовне навсегда останется в наших сердцах”, – говорится в сообщении.

Смерть матери подтвердила дочь актрисы – 27-летняя Таисия Вилкова. О причинах ухода Вилковой-Гончаровой из жизни не сообщается.

Церемония прощания с актрисой состоится 1 марта в соборе Вознесения Господня в Звенигороде.

Вилкова-Гончарова шесть лет служила в театре “У Никитских ворот”, а также снялась в нескольких фильмах, пишет издание “Вести Подмосковья”.

Радио Sputnik также писало о смерти дирижера и хормейстера Леопольда Гершковича.

Взято отсюда.