Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки», актриса Кайл Ричардс показала, как отдыхает в Мексике с подругами. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса Кайл Ричардс остановилась на вилле с частным пляжем и выходом к океану. На других фото она показала, как с подругами вышла загорать на пляж. 55-летняя актриса позировала в раздельном черном бикини с треугольными чашечками. Образ дополнила соломенная шляпа, солнцезащитные очки и золотой браслет. Она также отказалась от макияжа и укладки.

«Тысяча комплиментов», «Богиня», «Круто выглядите», «Самая красивая», «Роскошная фигура», «Вам точно 55?», «Как же красиво раскрываются женщины с возрастом», «Очень крутая», «Мое восхищение», «Какая вы роскошная», — написали они в комментариях.

В 1988—1992 годы Кайл Ричардс была замужем за Гурэшем Олдджуфри, от которого у нее есть дочь — Фарра Олдджуфри. С 20 января 1996 года Кайл замужем во второй раз за бизнесменом Маурисио Умански, от которого у нее три дочери: Алексия Умански, София Умански и Порша Умански.

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