реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Актриса Кайл Ричардс опубликовала фото в купальнике на отдыхе в Мексике

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Актриса Кайл Ричардс опубликовала фото в купальнике на отдыхе в Мексике

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки», актриса Кайл Ричардс показала, как отдыхает в Мексике с подругами. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса Кайл Ричардс остановилась на вилле с частным пляжем и выходом к океану. На других фото она показала, как с подругами вышла загорать на пляж. 55-летняя актриса позировала в раздельном черном бикини с треугольными чашечками. Образ дополнила соломенная шляпа, солнцезащитные очки и золотой браслет. Она также отказалась от макияжа и укладки.

«Тысяча комплиментов», «Богиня», «Круто выглядите», «Самая красивая», «Роскошная фигура», «Вам точно 55?», «Как же красиво раскрываются женщины с возрастом», «Очень крутая», «Мое восхищение», «Какая вы роскошная», — написали они в комментариях.

В 1988—1992 годы Кайл Ричардс была замужем за Гурэшем Олдджуфри, от которого у нее есть дочь — Фарра Олдджуфри. С 20 января 1996 года Кайл замужем во второй раз за бизнесменом Маурисио Умански, от которого у нее три дочери: Алексия Умански, София Умански и Порша Умански.

Ранее звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория объяснила, почему у нее нет проблем с самооценкой.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Новости Алтай

«Молчать ей шло больше»: Айгуль из «Слова пацана» затравили из-за новой роли

19.01.2024

 Новости Алтай

«А-а-а! Спаси и сохрани!»: посмотрите на лица этих смельчаков, окунувшихся в прорубь на Крещение

19.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае поддержка молочного скотоводства выросла почти в три раза

19.01.2024

 Новости Алтай

В Китае создали коронавирус, который уничтожил всех подопытных

19.01.2024

 Новости Алтай

На Чуйском тракте камнепад сильно повредил дорожное полотно

19.01.2024

 Новости Алтай

Еще один самолет вынужденно сел в аэропорту Новосибирска

19.01.2024

 Новости Алтай

Росстат: сильнее всего в 2023 году в РФ подорожали яйца, помидоры и груши

19.01.2024

 Новости Алтай

54 млн руб. курортного сбора планирует получить Алтайский край в 2024 году

19.01.2024

 Новости Алтай

По собственному желанию: кто из бийчан готов окунуться в крещенскую иордань

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске