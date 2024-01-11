Американская телеведущая и актриса Лиза Ринна стала лицом нового выпуска журнала Cosmopolitan. Снимок обложки появился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

60-летняя актриса позировала без нижнего белья в прозрачном комбинезоне с кристаллами. Ей сделали рваную укладку с объемом у корней и вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

«Я была так взволнована съемками для этой обложки, потому что это именно то, что двигает жизнь», — написала Ринна.

Поклонники остались в восторге от образа актрисы.

«Великолепная», «Нереальная», «Выглядите потрясающе», «Вау, восхитительная», «Роскошная женщина», «Великолепна, как всегда», «Невероятная красотка», «Вы не меняетесь», «Круто выглядите», «Вот это фигура», «Прекрасная женщина», «Браво, вы в отличной форме», — написали пользователи соцсетей.

Лиза Ринна — американская телеведущая, актриса, бизнесвумен, писатель, танцовщица и светская львица, наиболее известная по ролям Тейлор Макбрайд в прайм-тайм мыльной опере Fox «Мелроуз Плейс», и Билли Рид в дневной мыльной опере NBC «Дни нашей жизни».

Ранее Лиза Ринна показала фигуру в боди из латекса.

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