Актриса Настасья Самбурская опубликовала фото без макияжа. Снимком она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

1 марта свой день рождения отметила Настасья Самбурская. В день своего 37-летия актриса показала, как выглядит без макияжа и укладки. Она также позировала в сером топе на фоне домашнего интерьера.

Настасья получила известность благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Актриса также снималась в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».

Артистка не раз признавалась, что следит за тем, как выглядит. В апреле прошлого года звезда раскрыла поклонникам секрет своей фигуры. Настасья Самбурская не только занималась спортом, но и сидела на строгой диете.

«Мне запретили на 2 месяца сахар, дрожжи, глютен, жареное, соусы, фрукты. В основном сейчас мой рацион белок и клетчатка. Я вешу уже 58 кг (— 3), а еще даже месяц не прошел. Так что, кому нужно похудеть, это идеальная диета. Но это сложно, вчера даже заплакала», — сообщила Самбурская в социальных сетях.

Ранее Настасья Самбурская рассказала об удалении неудачной татуировки.

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