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Актриса Саша Бортич выложила неудачный снимок

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Актриса Саша Бортич выложила неудачный снимок

Актриса Саша Бортич показала фанатам свою неудачную фотографию. Звезда выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок, который был сделан во время ее репетиции в Театре Наций.

29-летняя Саша Бортич предстала в кадре в черном платье, поверх которого надела серую толстовку на молнии и с капюшоном. Актриса дополнила повседневный образ серебристыми серьгами в форме крестов. Артистка распустила волосы и отказалась от косметики, показав, как выглядит ее лицо без макияжа.

«Начались репетиции. На наших лицах максимальное вдохновение», — иронично написала Саша Бортич.

В мае 2023 года актриса Саша Бортич объявила в социальных сетях о расставании с супругом, бизнесменом Евгением Савельевым. Знаменитость сообщила, что уже некоторое время не состоит в отношениях с предпринимателем. По словам артистки, они остались друзьями и вместе воспитывают общего сына Сашу, который родился в 2020 году. В сентябре 2023 года бизнесмен показал в Instagram cвою девушку. Евгений Савельев начал встречаться с блогером Вероникой Логиновой.

Ранее Инстасамка показала, как выглядит без макияжа.

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